Maroc : Manifestations de solidarité avec le peuple palestinien

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Rabat et à Casablanca, dimanche 7 et lundi 8 août, en solidarité avec le peuple palestinien attaqué par Israël, et contre la normalisation des relations maroco-israéliennes.

A l’appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, les manifestants se sont rassemblés dans les deux villes ont condamné «l’agression sioniste» contre la bande de Gaza, tout en appelant à la chute de la normalisation. Ils ont également brûlé un drapeau israélien.

Ces manifestations interviennent après la récente offensive sur la bande de Gaza. En l’espace de trois jours, l’attaque a fait au moins 44 morts, dont des enfants.