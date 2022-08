Classement Mena de Forbes Middle East : 3 banques marocaines au Top 30

Forbes Middle East vient de dévoiler le classement «Top 30 banques 2022» de la région MENA dans lequel 3 banques sont marocaines. En 14ème position du classement se trouve la Banque Attijariwafa, présidée par Mohamed El Kettani.

La banque a une valeur marchande de 9,1 milliards de dollars. Attijariwafa a 4,3 milliards de dollars de revenus et 630 millions de dollars de bénéfices. La 14ème banque du classement a actuellement à son actif 61 milliards de dollars.

Attijariwafa Bank est la plus grande banque du Maroc et l'une des plus grandes d'Afrique. La banque emploie plus de 20 583 personnes, compte près de 10,6 millions de clients et opère dans 26 pays.

En 21ème position se trouve la Banque Centrale Populaire (BCP), présidée par Mohamed Karim Mounir. La banque a une valeur marchande de 5,2 milliards de dollars. La BCP a 2,7 milliards de dollars de revenus et 279 millions de dollars de bénéfices. Placée en 21ème position, la banque a actuellement à son actif 47,6 milliards de dollars.

La BCP est un groupe composé de 10 banques coopératives, chacune se concentrant sur une région du Maroc. Par le biais de ses filiales, le groupe opère dans 24 pays.

La 27ème position est occupée par la Banque d'Afrique, présidée par Othman Benjelloun. La banque a une valeur marchande de 4 milliards de dollars. La Banque d’Afrique a 2,1 milliards de dollars de revenus et 291 millions de dollars de bénéfices. Placée en 27ème position, la banque a actuellement à son actif 35,3 milliards de dollars.

La Banque d'Afrique est présente dans plus de 20 pays africains et emploie plus de 14 900 personnes. Elle compte 2 000 points de vente, desservant 6,6 millions de clients.

Les banques du Golfe dominent la liste 2022, avec 25 sur 30 basées au CCG. Le groupe QNB du Qatar arrive en tête de liste avec 300,3 milliards de dollars d'actifs totaux, suivi de la FAB des Émirats arabes unis, de la banque Saoudienne Al Rajhi et de la Saudi National Bank. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les pays les plus représentés sur la liste, avec 10 et sept banques, respectivement. Le Qatar suit avec quatre banques.