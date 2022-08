Sports urbains : Le Marocain Bilal Sahli remporte la médaille d'argent au Mondial

Le Marocain Bilal Sahli a remporté la médaille d'argent du Championnat du monde de Ninja Warrior, dans la catégorie Freerunnin et sports d'obstacles, organisé à Manille (Philippines) les 6 et 7 août.

Le champion marocain, affilié à la Fédération royale marocaine de skate, roller, trottinette et sports urbains, a décroché la médaille d'argent en obtenant la deuxième place lors de la finale du Championnat du monde de Ninja Warrior, une discipline des sports du Freerunning et des sports d'obstacles, indique un communiqué de la Fédération. Cette participation est la première du genre aux niveaux arabe et africain.

La participation du Maroc à un tel événement sportif mondial s'inscrit dans le cadre d'une adhésion et d'une présence de la Fédération royale marocaine de skate, roller, trottinette et sports urbains, au sein des fédérations internationales de sports urbains, notamment la Fédération internationale de parkour (IPF), la Fédération internationale des sports d'obstacles (OCR) et la Fédération mondiale de skate (World Skate), souligne la même source.