Jeux de la solidarité islamique : Mohamed Fares offre au Maroc sa première médaille

L’Athlète marocain, Mohamed Fares a offert au Maroc sa première médaille, lundi, en arrivant deuxième lors de la finale du 5000 m disputée dans le cadre des cinquièmes Jeux de la solidarité islamique qui se déroulent à Konya, en Turquie.

Mohamed Fares a décroché la médaille d’argent avec un chrono de 13min 54sec 0/100, devancé par le Bahreïni Birhanu Balew arrivé premier (13min 51sec 6/100). La troisième place est revenue à l’Ougandais Abel Chebet avec un chrono de 13min 54sec 9/100.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la course, l’athlète marocain a indiqué que «l’épreuve a été tactique et j’ai essayé de bien me positionner dès le deuxième kilomètre malgré le vent qui me gênait dans ma progression». «Malgré que je visais la première place du podium, je reste satisfait de ce résultat», a-t-il fait savoir.

L’autre marocain engagé dans cette course, Soufiyan Bouqantar est arrivé cinquième avec un chrono de 13min 57sec 4/100.