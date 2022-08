États-Unis : Joe Biden dénonce le meurtre de quatre musulmans dans le Nouveau-Mexique

Le président des États-Unis Joe Biden a réagit aux crimes commis a l’encontre des quatre hommes musulmans à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. «En attendant une enquête complète, mes prières vont aux familles des victimes, et mon Administration se tient fermement aux côtés de la communauté musulmane», a-t-il déclaré.

I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community.



These hateful attacks have no place in America.