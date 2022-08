Maroc : La SNRT organise des journées Portes ouvertes pour les MRE

La Société nationale de la radio et de la télévision a entamé, ce lundi 8 août, les activités de ses journées Portes ouvertes, qui s’étendent jusqu’au 10 août à son siège central à Rabat, au profit de la communauté marocaine résidant à l’étranger. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la communauté des Marocains résidents à l’étranger.

Au cours de la première journée, la SNRT a reçu des jeunes marocains résidents dans plusieurs pays à travers le monde, dont la France, l’Espagne, le Danemark, l’Angleterre, la Tunisie et l’Arabie saoudite, pour visite visite guidée à la direction de la production et des programmes pour la radio, ainsi que les studios de Chaîne Inter, selon un communiqué parvenu à Yabiladi. Cette réception a été l’occasion de rapprocher les nouvelles générations de Marocains du monde des médias du pôle public, dans l’idée de renforcer les liens avec le pays d’origine à travers une immersion dans le secteur et une introduction aux contenus audiovisuels à portée culturelle nationale.

Dans ce cadre, les responsables de la SNRT ont présenté à la jeune délégation un aperçu sur l’histoire de l’institution et les évolutions qu’elle a traversées, notamment depuis la transformation de la Radio et télévision marocaine (RTM), en avril 2005 d’une administration publique à une société de droit marocain, sous le nom de Société nationale de radio et de télévision. Ce changement a été opéré dans le cadre de la libéralisation du secteur, marquant une nouvelle ère après le monopole de l’État sur le domaine de la radiodiffusion et de la télévision.

Les participants ont également pris connaissance de la contribution qu’apporte la SNRT à la diversité de ce paysage médiatique, à travers son bouquet de chaînes de radio, de télévision et numériques, qui participent au renforcement des liens des MRE avec leur mère patrie, «tout en répondant à leurs préoccupations actuelles dans les pays de la diaspora et en les impliquant dans le débat public nationale», a ajouté le communiqué.

Par ailleurs, la délégation de jeunes a assisté et participé à la diffusion des émissions et des programmes de la Chaîne Inter, accessible partout dans le monde, grâce à l’écoute via Internet et riche de sa programmation en plusieurs langues (arabe, français, anglais, espagnol).

Dans sa promotion des aspects culturels et sociétaux du pays à travers le monde, Chaîne Inter diffuse 7 424 heures de programmes en direct par an et 1 336 heures de programmes enregistrés. Tous couvrent les domaines de la culture et du divertissement à hauteur de 14%, les services à 23,52%, les information et l’actualité (15,18%), en plus des programmes sportifs et de contenus musicaux (47,28%).