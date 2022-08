Marhaba : Tanger Med a accueilli 530 436 passagers depuis juin

Depuis le lancement de l’Opération Marhaba 2022, le 5 juin dernier, au 1er août, le port de Tanger Med a accueilli 530 436 passagers. Ce chiffre représente une hausse de 10% par rapport à 2019, avant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Un communiqué parvenu à Yabiladi a indiqué aussi que 136 263 véhicules sont entrés au Maroc par le port passagers.

«Deux pics ont été enregistrés durant les week-ends du 2 au 4 juillet et du 30 juillet au 1er août correspondant respectivement à des arrivées de 62 759 et 61 468 passagers», a ajouté la même source, tout en soulignant que l’opération de passage se déroule «dans de bonne conditions».

Pour accompagner l’ensemble des voyageurs dans l’opération de retour à la fin de leurs vacances, les mesures de cette phase sont déjà en mises place. Le port autonome invite à «consulter les prévisions de trafic disponibles sur le site internet et l’application mobile, et à planifier le trajet pour éviter les longues périodes d’attente», surtout la période du 25 au 30 août 2022.

Pour rester informé, les outils de communication sont disponibles sur les réseaux sociaux, le site internet www.tangermed-passagers.ma, l’application mobile et Tanger Med Radio.

Avant d’arriver au port et afin de contribuer à la fluidification du passage au retour, les voyageurs ont besoin d’un billet aller-retour fourni par les compagnies maritimes et de préciser une date et une heure fermes de voyage.

L’accompagnement à la traversée dans les deux sens s’effectue avec l’implication des autorités locales, de la Sûreté nationale, douanières, sanitaires, frontalières et de la Gendarmerie royale, ainsi que la Fondation Mohammed V pour la solidarité.