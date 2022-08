Etats-Unis : Enquête sur un possible lien entre les meurtres de quatre musulmans

La police de l'État américain du Nouveau-Mexique a indiqué, samedi, qu'elle enquêtait sur un possible lien entre les meurtres de trois musulmans et celui d'un autre homme musulman commis l'année dernière, alors que de plus en plus de voix s'élevent pour dénoncer des crimes à motivation raciale. Dans un communiqué repris par l’AFP, la police d'Albuquerque a indiqué avoir trouvé le corps d'une quatrième victime dans la nuit de vendredi à samedi. Sans l’identifier, la police précise que l’homme, musulman et «originaire d'Asie du Sud», était âgé d'une vingtaine d'années.

«Les enquêteurs pensent que ce meurtre pourrait être lié à trois meurtres récents d'hommes musulmans également originaires d'Asie du Sud», indique le communiqué. Parmi ces victimes, deux sont pakistanais, l'un avait 27 ans lorsque son corps a été retrouvé le 1er août, et l'autre 41 ans, dont le corps a été retrouvé le 26 juillet, tous deux cette année, ajoute l’AFP.

Les détectives cherchent maintenant à savoir si ces meurtres sont liés à la mort d'un homme originaire d'Afghanistan, tué le 7 novembre 2021 devant l'entreprise qu'il dirigeait avec son frère à Albuquerque, détaille le communiqué.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a exprimé son indignation face à ces attaques et a assuré sa solidarité avec la communauté musulmane. «Les assassinats ciblés de résidents musulmans d'Albuquerque suscitent une profonde colère et sont totalement intolérables», a-t-elle écrit.

The targeted killings of Muslim residents of Albuquerque is deeply angering and wholly intolerable.



I am sending additional State Police officers to Albuquerque to work in close coordination with APD and the FBI to bring the killer or killers to justice – and they WILL be found.