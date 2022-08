Maroc : Partis et ONG dénoncent l’agression israélienne à Gaza

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé, ce dimanche, à une participation «massive» au sit-in, prévu lundi à 19h devant le Parlement à Rabat, contre «l'agression sioniste sur la bande de Gaza». Dans un communiqué, le Front explique que ce sit-inm intervient pour «dénoncer l'agression perfide contre la bande de Gaza et les crimes de guerre en cours commis par l'armée d'occupation contre les filles et les fils du peuple palestinien».

Le communiqué pointe du doigt «le soutien de l'impérialisme américaine» et la «complicité des régimes tyranniques» dans cette agression, fustigeant les «pays ayant normalisé» récemment leurs relations avec Israël. Le Secrétariat national du Front a ainsi appelé tous les militants des organes le composant ainsi que toutes les organisations soutenant la cause palestinienne à participer à ce sit-in pour apporter un «soutien ferme au peuple palestinien contre l'agression sioniste».

«Des assassinats et meurtres terroristes contre les Palestiniens»

L’appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation intervient après plusieurs réactions d’ONG et de partis marocains à cette récente agression. Vendredi, l’Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma, affiliée à Al Adl Wal Ihsane, a condamné «l’agression brutale et barbare menée par l'entité criminelle sioniste contre les habitants de la bande de Gaza, qui a fait plus de 10 martyrs et des centaines de blessés». Dénonçant une «violation flagrante des droits et conventions internationaux», l’ONG a renouvelé son soutien au peuple palestinien, appelant les régimes arabes et les autorités marocaines à suspendre des Accords de normalisation signés avec Israël.

Pour sa part, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a dit «suivre avec beaucoup d'inquiétude et dénonce la dangereuse escalade militaire israélienne contre la Palestine et contre Gaza en particulier». Dans un communiqué publié vendredi, le parti a dénoncé «l'aggravation de la situation humanitaire déjà détériorée en Palestine», soulignant que les raids israéliens «entraîneront la région dans plus de troubles et menaceront la paix et la sécurité internationales».

«Le parti condamne fermement la brutale agression militaire sioniste et la poursuite par l'entité raciste d'occupation des assassinats et meurtres terroristes contre les Palestiniens. Le parti considère cette agression comme une continuation de la violation flagrante par Israël de toutes les règles du droit international humanitaire et des conventions internationales.» Communiqué du PPS

Le parti du Livre a également exprimé son «rejet total de cette escalade israélienne, qui considère comme admissible le sang palestinien et l'utilise, de manière sale, comme une carte électorale». Pour le parti, «de telles attaques lâches sapent les efforts de paix et les perspectives d'une solution politique, tout en ne faisant qu'accroître l'attachement du peuple palestinien à sa terre et à ses droits».

Le Maroc pointé du doigt pour sa normalisation avec Israël

Pour sa part, le parti la Voie démocratique travailliste a condamné «les massacres sionistes contre le peuple palestinien à Gaza et le reste de la patrie palestinienne occupée». Dans un communiqué, le parti d’extrême gauche, qui rappelle que «la question palestinienne est une cause nationale», a adressé ses «plus sincères condoléances» et «sa plus sincère sympathie aux familles des martyrs, en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés».

«Nous condamnons fermement les crimes sionistes contre le peuple palestinien assiégé, qui expriment la nature terroriste et criminelle de l'ennemi sioniste. Nous tenons la communauté internationale, dirigée par les Nations Unies, ainsi que les puissances impérialistes, en particulier l'impérialisme américain, le parrain du terrorisme dans le monde, et les régimes arabes ayant normalisé leurs relations avec l'entité sioniste, comme responsables de l'arrogance sioniste qui piétinent quotidiennement les résolutions internationales émises en faveur du peuple palestinien.» La voie démocratique travailliste

La formation politique a également tiré à boulets rouges sur le Maroc, accusant le royaume d’«accélérer le rythme de la normalisation dans tous les domaines» avec Israël et ce, «contre la volonté du peuple».

Vendredi, le Parti de la justice et du développement a également réagi à l’agression israélienne contre la bande de Gaza, en appelant «la communauté internationale à assumer sa responsabilité dans la dissuasion de l'occupation face aux atrocités, tueries, déplacements et apartheid dont sont victimes les Palestiniens aux yeux et aux oreilles du monde».