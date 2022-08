Etats-Unis : L’intense lobbying de Mosaic pour taxer les engrais de l’OCP

L'un des plus grands producteurs d'engrais américains a fait pression sur l'administration de Donald Trump pour restreindre la concurrence étrangère en imposant des droits de douane. Selon une enquête publiée cette semaine par The Intercept, cette taxe «contribue désormais à l'inflation et à la crise alimentaire mondiale».

Quelques mois à peine après le début de la présidence de Donald Trump en 2017, Mosaic Co. aurait fait appel aux services de Ballard Partners, dont le fondateur a été l'un des principaux collecteurs de fonds de la campagne Trump, pour imposer des droits de douane sur les importations d'engrais depuis le Maroc et la Russie.

Avec l'aide de Ballard, les dirigeants de Mosaic ont organisé des réunions de haut niveau avec des responsables commerciaux de la Maison Blanche, selon des courriels obtenus via une demande de Freedom of Information Act par American Oversight, un organisme de surveillance à but non lucratif. La campagne de lobbying a conduit l'administration Trump à recommander des tarifs douaniers en 2020 qui sont entrés en vigueur l'année dernière sur les engrais phosphatés de Russie et du Maroc, respectivement premier et quatrième exportateurs d'engrais au monde, rappelle-t-on.

Le département du Commerce a donc soutenu les affirmations de Mosaic. En mars 2021, des droits de 20% ont été imposé au géant marocain des engrais OCP contre 9% pour la société russe PhosAgro et 47% pour le groupe russe EuroChem. Mais alors que les importations étrangères chutaient, Mosaic a pris le contrôle de 90% du marché américain des engrais phosphatés.

A l’époque, le gouvernement marocain aurait également lancé une campagne de contre-lobbying. Selon The Intercept, l'influent cabinet d'avocats Covington & Burling aurait reçu au moins 15 millions de dollars d'honoraires de la part de l'entreprise publique OCP.

Depuis l'année dernière, les coûts des principaux engrais ont atteint des niveaux records, alimentant une crise alimentaire dans le monde entier, notamment la flambée des prix de la viande et des légumes aux États-Unis. Ils ont continué d’accroitre cette année à cause de la guerre en Ukraine et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, perturbant les marchés agricoles.

«En attendant une décision sur le procès commercial ou l'action du gouvernement, les tarifs sur les engrais seront pleinement en vigueur jusqu'en 2026», conclut la même source.