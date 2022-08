Maroc : La population des macaques de Barbarie menacée par les feux de forêts

Le feu de forêt ayant ravagé les montagnes du Rif dans le nord du Maroc pendant plusieurs jours à partir du 25 juillet n’a pas eu que des dégâts matériels. Il aurait frappé de plein fouet la population de macaques de Barbarie (Macaca sylvanus) en voie de disparition qui y vivait, alors qu’environ la moitié de la réserve forestière de Bouhachem a été impactée par le feu.

Auprès de Mongabay, Imad Cherkaoui, professeur à l'Université Ibn Tofail et membre du Comité national de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a affirmé que l'incendie de forêt était «l'un des plus dévastateurs et meurtriers des 40 dernières années». Il a ajouté que le macaque de Barbarie pourrait avoir subi un «effondrement de sa population» à la suite de l'incendie. L’expert a déclaré que l'incendie a également affecté la faune de la réserve de Bouhachem, qui abrite plusieurs espèces inscrites sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN.

Sur les 4 000 macaques de Barbarie dans la forêt, 23 ont été retrouvés morts jusqu'à présent, tués par le feu. Cependant, Barbary Macaque Awareness and Conservation (BMAC), une ONG basée au Royaume-Uni qui a une base dans la réserve de Bouhachem dans les montagnes du Rif, craint le pire. Elle explique que ces macaques étaient tous membres d'un groupe de seulement 56 macaques vivant le plus près de sa base. L’ONG alerte aussi que le nombre total de macaques de Barbarie morts pourrait augmenter au cours des prochains jours.

Des centaines de macaques de Barbarie pourraient avoir péri dans l'incendie

Barbary Macaque Conservation in the Rif (BMCRif), une ONG marocaine basée dans la région, a estimé pour sa part que des centaines de macaques de Barbarie pourraient avoir péri dans l'incendie. «De nombreux témoins oculaires ont vu plusieurs macaques fuir les flammes», a déclaré son président, Ahmed El Harrad. «Nous craignons que des centaines de macaques de Bouhachem aient été tués ou mourront des suites de brûlures et/ou de dommages causés par la fumée à leurs poumons. La plupart de leurs sources de nourriture ont disparu et ne se régénéreront pas complètement avant qu'il ne pleuve, espérons-le, en septembre ou octobre», a-t-il regretté.

Les macaques sont un genre de singes grégaires de la sous-famille des cercopithécidés. Seul macaque vivant hors d'Asie, le macaque de Barbarie fait partie d’une famille de 23 espèces. Il vit principalement au Maroc, existe en petit nombre en Algérie, mais a disparu en Tunisie depuis le XXe siècle. Une petite population de 300 singes magots, issus d’un mélange entre populations marocaines et algériennes et introduite par l'homme, vit également à Gibraltar.

Dans le royaume, les macaques de Barbarie vivent dans les zones montagneuses du Rif et du Moyen Atlas, alors que leur nombre est estimé à moins de 10 000 individus. Ils figurent sur la liste rouge de l’UICN comme espèce menacée d’extinction. En plus de l’exploitation, la capture et la vente illégale, le macaque de Barbarie est menacée par la déforestation ainsi que de problème bien plus «modernes», comme l’obésité due à la consommation d’aliments autres que ceux de leur environnement naturel, qui réduit considérablement leur espérance de vie.