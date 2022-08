Maroc : Bientôt une numérisation des archives analogiques de la SNRT ?

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a récemment lancé un appel d’offres pour numériser ses anciennes archives télévisées, stockées jusque-là en format analogique. Citant le dossier de consultation de l’appel d’offres portant sur la numérisation de ces archives, Le360 indique qu’une partie de ce patrimoine est enregistrée sur des bandes 1 pouce. Le contenu sélectionné se compose en grande partie de «programmes de fiction (feuilleton, série, téléfilm et théâtre) qui sont enregistrés en copie unique (un total de 147 bandes, 231 heures et 13 860 minutes)», indique l’appel.

Autant dire que la direction adjointe des plateformes et d’exploitation des archives audiovisuelles (DACPEAAV) du pôle public «dispose d’un fonds composé d’anciennes archives télévisuelles qui remonte à la création de la télévision marocaine», rappelle la même source, soulignant que «les bandes sont actuellement stockées dans des conditions adéquates, néanmoins certaines peuvent présenter des signes de détérioration».

Les coûts des prestations pour ce projet de numérisation est estimé à 239 000 dirhams, avec un délai de quatre mois pour l’exécution du marché.