Lutte contre le Sida : Mehdi Karkouri élu président de la Coalition PLUS

Le président de l’Association marocaine de lutte contre le Sida (ALCS), Mehdi Karkouri, a été élu président de Coalition PLUS, réseau international de lutte contre le sida et les hépatites virales. «Cette élection fait suite à l’Assemblée générale du réseau qui s’est tenue, mercredi 3 août 2022, en marge de la 24e conférence internationale sur le Sida (AIDS 2022)», indique la Coalition PLUS, dans un communiqué.

Mehdi Karkouri succède ainsi à Hakima Himmich. Il est élu pour un mandat de deux ans, tout comme le nouveau bureau exécutif de Coalition PLUS, poursuit la même source.

«Je remercie tous les membres du Conseil d’Administration pour leur confiance et leur soutien. Depuis la création de Coalition PLUS il y a 14 ans, nous avons réussi à porter haut nos voix en tant que personnes infectées, affectées ou exposées au VIH ; nous avons œuvré pour le respect de la dignité des personnes, nous avons prouvé que notre expertise communautaire contribue à mettre fin aux épidémies de VIH et d’hépatite C», a déclaré Mehdi Karkouri, cité par le communiqué. «Mais, les besoins sont encore immenses pour atteindre cet objectif, et cette année de reconstitution des fonds du Fonds Mondial sera cruciale», a-t-il ajouté.

Médecin et professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, le nouveau président de la Coalition PLUS a rejoint l’ALCS en 1996 en tant que volontaire. Il s’est impliqué dans le dépistage du VIH et est à l’origine de la toute première expérience du dépistage communautaire démédicalisé dans la région Afrique du Nord-Moyen Orient. Ce dépistage effectué par des agents de santé communautaires reste l’un des moyens les plus efficaces d’atteindre les populations les plus exposées au VIH et trop souvent stigmatisées.

Expert en dépistage VIH et prévention combinée auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), surtout dans la région Afrique du Nord - Moyen Orient, il est également président de l’ALCS depuis 2018 et membre du Conseil d’Administration de Coalition PLUS.