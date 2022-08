Un salon virtuel destiné aux MRE lancé par l'Agence urbaine de Rabat-Salé

L’Agence Urbaine de Rabat-Salé (AURS) vient de lancer un salon virtuel dédié aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) qui leur permettra d’accéder à des services digitalisés facilitant l’accès à l’information. Cette plateforme innovante et pratique, met ainsi à la disposition des MRE un accès par stand virtuel à plusieurs informations, notamment les plans d’aménagement et opportunités d’investissement, les autorisations de construire et les notes de renseignements urbanistiques, indique l'agence dans un communiqué.

Elle propose également un accès en quelques-clics à plusieurs e-services, dont la demande, le suivi et la délivrance en ligne des notes de renseignements urbanistiques, un géoportail permettant la visualisation des plans d’aménagement homologués et la génération de la note de renseignement indicative, et un service chikaya pour le dépôt et le suivi des requêtes et réclamations en ligne. Il s’agit aussi du géoportail des investisseurs qui permet l’accès à une offre territoriale en termes d’opportunités d’investissement prévues (hôtellerie, industrie, commerce, services...) par les documents d’urbanisme homologués au niveau du ressort territorial de l’Agence urbaine, ainsi que de Rokhas, un parcours d’autorisation 100% digital permettant le dépôt, le suivi et la délivrance de l’autorisation de construire, de lotir ou de morceler et de groupement d’habitation.

L’AURS offre aussi, à travers ce salon virtuel, la possibilité d’une prise de rendez-vous en ligne, outre un service client via Whats'app et un Robot de chat intelligent permettant de guider l’utilisateur pour poser la bonne question et lui donne la réponse instantanément, tout en évitant de noyer les visiteurs dans une centaine de questions/réponses.