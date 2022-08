Espagne : La présidente du CNDH nommée Ambassadrice de la paix mondiale

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a été nommée Ambassadrice de la paix mondiale par la Fondation espagnole de l'Ordre de la Paix, en reconnaissance à sa défense des droits de l'homme, tant au Maroc qu’au niveau international. La Fondation, basée à Malaga, souligne dans un communiqué les efforts déployés par Amina Bouayach en faveur des droits de l'homme, sa «vocation déterminée, ses efforts en faveur de l'intégration, de la paix et de la tolérance et sa détermination personnelle de promouvoir les valeurs des droits de l’homme».

A travers cette nomination, la Fondation de l'Ordre de la Paix veut reconnaître le «brillant parcours de Mme Bouayach et le projeter vers le reste du monde, en accompagnant d'autres personnalités internationales qui composent cette famille mondiale de choix».

Créée en 2017, la Fondation de l'Ordre de la Paix est une organisation à but non lucratif, dont l'objectif premier est de promouvoir les valeurs de paix à travers le monde. Elle organise diverses activités pour promouvoir les droits de l'Homme tels qu'universellement reconnus et consolider les valeurs d’unité et de coexistence.