Assu 2000 : Neuvième mise en examen pour harcèlement sexuel au Maroc

Un ressortissant français a été mis en examen, dans le cadre de l’enquête pour harcèlement sexuel visant Jacques Bouthier, ex-PDG de l’entreprise d’assurance Assu 2000 et plusieurs de ses collaborateurs. Mercredi 3 août, l’individu a été entendu par le juge d’instruction, qui a décidé de sa poursuite en liberté provisoire, ainsi que d’une nouvelle audition de tous les mis en cause le 6 octobre prochain, a déclaré à l’AFP Me Aïcha El Guella, avocate des plaignantes.

Cette nouvelle poursuite vise un ancien employé d’une des succursales marocaines du groupe français, désormais rebaptisé Vilavi. L’homme sera soumis à «un contrôle judiciaire, doublé de confiscation de son passeport et d’interdiction de quitter le territoire», a ajouté l’avocate auprès de l’agence de presse. Dans l’ensemble, les accusations portent sur des faits de «traite des êtres humain, harcèlement sexuel, attentat à la pudeur, violences verbales et morales».

Le nombre de personnes faisant l’objet de mises en examen dans le cadre de ce dossier est désormais neuf, dont trois ressortissant français et six marocains. Tous, dont deux femmes et six individus en détention provisoire, sont soupçonnés pour leur implication présumée dans cette affaire, sur la base de plaintes d’anciennes employées du groupe à Tanger.

En France, deux personnes, dont un policier, ont été mis en examen en juin dernier, dans le cadre de l’enquête pour traite des êtres humains et viols sur mineure. Jacques Bouthier a été mis en examen aussi, pour «association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d’enlèvement et séquestration en bande organisée et détention d’images pédopornographiques».