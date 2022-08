Football : Mehdi Moubarik rejoint Al Aïn FC

Le club émirati Al Aïn Football Club a annoncé avoir conclu un accord préliminaire avec le FUS de Rabat pour le transfert de la pépite du club Rbati, Mehdi Moubarik. Dans un communiqué publié sur sa page Twitter, le club émirati indique que les deux formations sont parvenues à un accord pour le transfert de Mehdi Moubarik, lors du mercato estival.

? @alainfcae announces that it has reached a preliminary agreement with @FUS_OFFICIEL on the transfer of El Mehdi Moubarik

