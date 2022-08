Espagne : Le gouvernement exclut la réouverture des autres postes-frontières entre Melilla et le Maroc

Le gouvernement espagnol exclut, pour le moment, une réouverture des trois autres postes frontaliers reliant Melilla au Maroc. Selon l'agence EFE, l’exécutif a déclaré se concentrer sur le retour à la normale au niveau de la frontière Beni Ensar, la seule ayant ouvert depuis le 17 mai dernier.

Interrogée par des journalistes, la déléguée du gouvernement à Melilla, Sabrina Moh, a ainsi rappelé «l'engagement» de l'exécutif dans la modernisation du poste de Beni Ensar afin que les entrées et sorties des personnes et des véhicules «soient conformes aux normes européennes». «En ce moment, nous nous concentrons sur cela, sur la normalisation du passage de Beni Ensar et, surtout, sur l'adaptation à cette nouvelle étape et à ce nouveau scénario», a-t-elle soutenu.

La responsable a rappelé l'arrêté du ministère espagnol de l'Intérieur est en vigueur par lequel les conditions de la réouverture progressive de la frontière à Melilla et Ceuta sont maintenues jusqu'au 15 septembre. Une fois cette date arrivée, l’exécutif évaluera la situation, a-t-elle expliqué.

En ce qui concerne la réouverture des douanes, Sabrina Moh a mis en exergue le travail et l'engagement du gouvernement pour qu'elle puisse se concrétiser, rappelant que le travail effectué au sein du groupe de travail entre l'Espagne et le Maroc «était en standby», en raison notamment de la pandémie du Covid-19. La déléguée du gouvernement a également rappelé la déclaration conjointe de l'Espagne et du Maroc qui évoque «l'engagement de rouvrir les douanes».