Samaa Marrakech : Colloque international, débats et musique au menu de la 11e édition

L’Association al-Muniya de Marrakech a annoncé, ce jeudi, la tenue de la 11e édition du Festival Samaa Marrakech pour «les Rencontres et Musiques Soufies», du 19 au 23 octobre prochains. Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la culture et de la communication, ce rendez-vous «s’articule autour des valeurs éthiques de la tradition spirituelle et son horizon universel», indique-t-elle dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les rencontres sont tenues dans le cadre d'un programme varié associant conférences, musique spirituelle et concert de musique maroco-andalouse, le tout dans un esprit de convivialité qui met à l’honneur les voies d’ouverture, du juste milieu, et d’amour dans la culture traditionnelle, poursuit la même source. Pour l’Association al-Muniya, «cet héritage vivant offre une occasion providentielle de méditation et permet de faire découvrir au public une attitude contemplative soucieuse de la dignité de l’Homme que permettent l'émotion musicale, le raccourci poétique et le pouvoir de fascination qu’exerce l’art du conteur sur son public».

Samaa Marrakech propose ainsi de «mettre en valeur l’identité et les traditions culturelles et spirituelles du Royaume du Maroc, de répondre à un besoin de spiritualité et de révéler les sagesses et les enseignements des grands maîtres soufis à travers l’Histoire».

A l’occasion de cette 11e édition, l'association organise aussi un colloque international devant réunir des personnes qui ont consacré une partie ou la totalité de leur vie professionnelle à l'étude et à la connaissance des médinas. Elle doit permettre «échanges et débats entre spécialistes de différentes disciplines qui partagent les mêmes intérêts scientifiques pour les Médinas du Mahghreb et Proche Orient», explique-t-elle. Ces échanges et débats devraient permettre de dresser un bilan des travaux en cours et, éventuellement d'envisager de nouvelles études, recherches et partenariats pour l'avenir, conclut la même source.