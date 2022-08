En pleine campagne #Akhannouch_degage, Guterres fustige les profits exorbitants des pétroliers

Le secrétaire général des Nations unies a dénoncé, mercredi, la «cupidité grotesque» des compagnies pétrolières et gazières et de leurs bailleurs de fonds. Devant les journalistes, Antonio Guterres a exhorté les gouvernements du monde entier à «taxer ces profits exorbitants» pour soutenir les personnes les plus vulnérables.

«Il est immoral que les compagnies pétrolières et gazières réalisent des profits records grâce à cette crise énergétique sur le dos des personnes et des communautés les plus pauvres, à un coût énorme pour le climat», a déclaré António Guterres. «J'exhorte tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs et à utiliser les fonds pour soutenir les personnes les plus vulnérables en ces temps difficiles», a-t-il ajouté.

It is immoral for oil & gas companies to be making record profits from the current energy crisis on the backs of the poorest, at a massive cost to the climate.



I urge all governments to tax these excessive profits & use the funds to support the most vulnerable people. — António Guterres (@antonioguterres) August 3, 2022

Selon Reuters, le secrétaire général de l’ONU a également exhorté les gens à «envoyer un message clair à l'industrie des combustibles fossiles et à leurs financiers» afin de dire que «cette cupidité grotesque punit les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, tout en détruisant notre seule maison commune». Sur son compte Twitter, Guterres a notamment souligné que «les bénéfices combinés des plus grandes sociétés énergétiques au premier trimestre de cette année avoisinent les 100 milliards de dollars».

Au Maroc, cet appel intervient quelques jours après le discours du roi Mohammed VI. A l’occasion de le 23ème anniversaire de la Fête du Trône, le souverain a réclamé la fin de la spéculation et la manipulation des prix. Il intervient surtout alors qu’un large mouvement de contestation est né sur les réseaux sociaux pour réclamer une baisse des prix des carburants ainsi que le départ du chef de gouvernement, Aziz Akhannouch.

Pour rappel, dans un contexte de doublement des prix des carburants, l’entreprise Afriquia détient la plus grosse part de marché du secteur. En outre, des accusations d'entente sur les prix des carburants sont formulées par certains partis politiques.