Le CRI Marrakech-Safi organise une journée dédiée aux Marocains du monde

Dans le cadre de son programme d’accompagnement des entrepreneurs CRI Boost Lab, le Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi organise une journée exclusivement dédiée aux Marocains du monde porteurs de projets d’investissement dans la région, le 10 août 2022. Durant cette journée, les participants pourront découvrir les services offerts par le CRI et l’ensemble de ses partenaires mobilisés, tels que Tamwilcom, Bank Al-Maghrib et l’ensemble des banques présentes dans la région pour accompagner ces investisseurs de l’idée de projet jusqu’à sa réalisation.

Le CRI de Marrakech-Safi réitérera le concept CRI Speed Banking, plébiscité lors des précédentes éditions. Durant près de 2h30, chaque porteur de projet pourra donc présenter son dossier à chacune des banques présentes dans un format court de 10 minutes.

Cet événement est également l’occasion de recourir à des entretiens avec des experts dans le conseil, l’accompagnement et le financement des projets portés par les Marocains du monde dans la région de Marrakech-Safi.

Les MRE souhaitant participer à cet événement du 10 août 2022 qui leur est dédié, doivent s’inscrire au préalable sur le site de Marrakech Invest.

Le CRI Marrakech-Safi est un établissement public régi par la loi 47-18 portant réforme des Centres régionaux d’investissement et la création des commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI). Il a déjà tenu 150 ateliers, accompagné 920 personnes et est chargé de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de développement, d'incitation, de promotion et d'attraction des investissements à l'échelon régional et d'accompagnement global des entreprises, notamment les TPME.