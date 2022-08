Maroc : La dette extérieure publique atteint 388,1 MMDH au premier trimestre de 2022

L'encours de la dette extérieure publique s'est établi à 388,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2022, dont 209,7 MMDH pour le Trésor et 178,4 MMDH pour les autres emprunteurs publics, indique la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE). Durant les trois premiers mois de l’année 2022, les tirages sur emprunts extérieurs publics ont porté sur un volume global de 3,9 MMDH, précise la DTFE dans son bulletin statistique de la dette extérieure publique à fin mars 2022.

Le bulletin fait savoir également que 2,6 MMDH ont été mobilisés par le Trésor, dont 2,1 MMDH pour les appuis aux réformes, et 0,5 MMDH pour les projets du budget, et 1,3 MMDH au profit des projets des Établissements et Entreprises Publics (EEPs).

De son côté, le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 5,5 MMDH (2,6 MMDH ont été réglés par le Trésor et 2,9 MMDH par les autres emprunteurs publics). La structure par créanciers de cette dette révèle une prédominance des multilatéraux avec une part de 49,7%, suivis des marchés financiers internationaux et banques commerciales (28,6%), et des bilatéraux (21,7%).

A fin mars 2022, le Trésor et les EEPs ont été les premiers emprunteurs avec des parts respectives de 54% et 44,8%, alors que les autres emprunteurs ont occupé une part de 1,2%, relève la DTFE.

Par devise, la dette extérieure publique a été dominée par l'euro (60%), alors que le dollar américain a représenté 31,1%, le yen japonnais 2,5%, et les autres devises 6,4%, précise la DTFE, ajoutant que la part de la dette à taux d'intérêt fixe s'est élevée à 76% contre 24% à taux variable.