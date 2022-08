Trafic de stupéfiants : 1,5 tonne de drogue saisie dans une opération au large de Larache

Une opération conjointe entre la Marine Royale et la Gendarmerie Royale à Larache a permis l'avortement, mardi vers 08h30 au large de la ville, d’une tentative de trafic international de stupéfiants, apprend-on de source militaire.

Durant cette opération, 43 ballots de résine de cannabis, d’un poids total d’environ 1 500 kilogrammes, ont été repêchés et deux trafiquants marocains arrêtés, selon la même source. Les trafiquants et la cargaison saisie ont été ramenés au port de Larache et remis aux autorités locales compétentes pour la procédure d’usage, précise-t-on.