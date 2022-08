La Maroco-américaine Marwa Lahlou élue «Miss Arab USA» pour l’année 2022

L'Américaine d'origine marocaine Marwa Lahlou a récemment remporté le titre de «Miss Arab USA» pour l’année 2022, lors d'un événement organisé en Arizona. L'organisation Miss Arab a qualifié Lahlou de «femme très intelligente», dans un communiqué de presse publié lundi et reprise par The New Arab.

La même source a rappelé que la nouvelle «Miss Arab USA 2022» parle couramment l'arabe, l'anglais, le français et l'espagnol et qu'elle est titulaire d'un MBA en gestion des affaires internationales et en marketing avec grande distinction de l'Université de New Haven. La famille de Lahlou a déménagé dans la ville d'Alexandria, en Virginie, après avoir subi de graves brimades au lycée, selon le communiqué de presse. «Là-bas, Marwa a rencontré de nombreux Arabes, ce qui lui a fait découvrir le sens de la solidarité de groupe et de l'hospitalité inhérente à la culture arabe. Depuis lors, elle s'est imposée comme une ambassadrice de son héritage et a travaillé dur toute sa vie pour représenter la beauté et la générosité de ses racines arabes», poursuit la même source.

Dans une vidéo du couronnement de Lahlou, il a été annoncé que le gagnant «recevrait un prix en espèces de 10 000 $». La première dauphine de Miss Arab USA 2022 était l'Américano-Palestinienne Joanna Rashid, devant l’Américano-libanaise Maria Bassil et Jennifer Kassir.