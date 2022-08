Journées portes ouvertes au profit des MRE à l'Agence urbaine d'El Jadida-Sidi Bennour

L'Agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour (AUSEJ), organise du 8 au 12 août courant, des Journées portes ouvertes au profit des Marocains résidant à l'étranger (MRE). Organisées dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes orientations royales relatives à l’accompagnement des Marocains résidant à l’étranger, ces Journées portes ouvertes seront l’occasion de célébrer la Journée nationale des MRE (13 août) et de renforcer le dialogue avec les Marocains du Monde, en vue de s’informer de leur situation, de leurs besoins et attentes et de les tenir au courant des différents services électroniques mis en place par l’Agence au profit des usagers, indique une source responsable de l’AUSEJ, dans une déclaration à la MAP.

L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour souligne, dans un communiqué, que des mesures seront prises au profit des MRE pour les accompagner durant l’été de 2022, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un guichet unique qui leur est dédié, afin d’accélérer le traitement de leurs dossiers, demandes et affaires administratives au niveau du siège de l’AUSEJ.

Par ailleurs, l’Agence relève qu'elle mettra à disposition des MRE un numéro bleu (0801 00 00 96) pour les orienter et les conseiller.