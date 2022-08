Sahara : Ramaphosa toujours fidèle aux positions pro-Polisario de l’Afrique du Sud

Le président de l'Afrique du Sud a réitéré la position de son pays vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Cyril Ramaphosa a ainsi affirmé qu’il continuera à se mobiliser «pour le droit à l'autodétermination des peuples de Palestine et du Sahara occidental».

Dans son discours prononcé, la semaine dernière, devant les membres participant au 6ème congrès du Congrès national africain, il a indiqué que les Sud-africains ne peuvent pas se reposer «tant qu'une partie du continent africain - le Sahara occidental - reste sous occupation coloniale». «Nous ne pouvons pas non plus accepter que l'occupation et l'oppression soient le destin du peuple palestinien à perpétuité», a-t-il ajouté. «Ce sont là des combats que nous devons entreprendre avec plus de vigueur si nous voulons contribuer à l'édification d'un monde meilleur», a poursuivi le président sud-africain.

Depuis son élection en décembre 2017 à la tête de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est resté fidèle à la ligne tracée par ses prédécesseurs sur la question du Sahara. C’est d’ailleurs lors de son premier discours devant les membres du Congrès national africain qu’il avait assuré que sa formation politique «réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance». Depuis, l’actuel président sud-africain s’est fait l’avocat du Polisario.

D’ailleurs, en novembre dernier, Ramaphosa n’a pas hésité à aborder la question du Sahara, lors d’un déplacement au Kenya, appelant ses hôtes à ««travailler ensemble» et «en étroite collaboration» durant le mandat du Kenya au Conseil de sécurité en tant que membre non-permanent (2021-2022)», alors que Nairobi avait voté en faveur de la résolution 2602 du Conseil de sécurité, prorogeant pour une année supplémentaire le mandat de la MINURSO. Une résolution jugée favorable au Maroc.