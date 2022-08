Auteur de vols à la hache, un Marocain extradé vers l’Italie depuis la France

Les autorités italiennes sont parvenues à extrader, depuis la France, un Marocain âgé de 31 ans, auteurs de plusieurs vols à la hache. L’individu a été placé en détention provisoire en attendant son procès. Selon la presse italienne, il fait face à dix chefs d’accusations.

Les faits datent d’avril 2015. Une femme de 30 ans résidante dans la ville de Plaisance (Émilie-Romagne) se rend dans un poste de police pour signaler qu’un jeune homme, armée d’une hache, l’avait attaquée et avait réussi à voler son sac à main. Quelques jours plus tard, le voleur à la hache réapparait, brisant les vitres de quelques voitures garées sur un parking de la ville. Signalé par un citoyen, la police se rend sur place et les agents le surprennent toujours en train de fouiller dans les cockpits de voiture.

Ils sont alors attaqués par l’individu, qui parvient à monter à bord d'un véhicule volé mais l'écrase quelques mètres plus loin sur la Piazzale Genova. Finalement, il parvient à s’échapper. Les policiers avaient trouvé dans le coffre de ce véhicule une hache, en plus de quelques portefeuilles volés.

Après les faits, le Marocain s'est enfui en France où il a déjà été arrêté en 2016. Il devait alors purgé d'autres peines pour divers crimes qu’il avait commis sur le territoire français. A.E., originaire de Casablanca attendra le verdict de la justice italienne et, une fois sa peine purgée, sera expulsé du territoire italien, conclut-on.