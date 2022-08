Pays-Bas : Mohamed Ihattaren reprend les entraînements avec l’Ajax

Le milieu offensif néerlando-marocain Mohamed Ihattaren a repris, cette semaine, les entraînements avec l'Ajax Amsterdam, après avoir été absent pendant deux semaines. Si le club affirmait que son joueur n’était pas en forme, des sources médiatiques ont fait état de «menaces» et d’«intimidation» que le joueur aurait reçues.

Le Néerlando-marocain a ainsi posté une photo sur sa page Instagram une photo de lui lors des entraînements, avec comme texte «back in business». La presse néerlandaise précise qu’il suit actuellement un programme d'entraînement individuel pour retrouver sa pleine forme.

Pour des raisons de confidentialité, la police d'Amsterdam n’a pas commenté les informations sur les menaces présumées contre le footballeur. Le club et l'agent du joueur sont également silencieux pour le moment.

Après la publication de De Telegraaf sur ces menaces présumées, le footballeur a posté un message sur Instagram, partageant une publication de sa sœur, dans laquelle elle a affirmé que la famille n’a «rien à voir avec le crime et les menaces» et a ajouté que son frère est «en bonne santé» et sera «bientôt de retour». «Je peux parfois rire des médias», a commenté Mohamed Ihattaren.

En préparation de la saison, le Néerlando-marocain a fait bonne impression sur le nouvel entraîneur de l’Ajax Alfred Schreuder. Sans le joueur, l'Ajax a perdu le match du Johan Cruijff Scale contre le PSV, samedi avec 5-3.

Le milieu offensif avait signé pour la Juventus l'année dernière, en provenance du PSV Eindhoven et a été immédiatement prêté à la Sampdoria Gênes pour un temps de jeu régulier, sans faire d'apparition avec le club italien. En janvier dernier, Ihattaren a rejoint l'Ajax en prêt, avec lequel il a marqué cinq fois en quatre matchs.