Emploi : 133 000 postes créés par l'économie marocaine au deuxième trimestre de 2022

L’économie nationale a créé 133.000 postes d’emploi au deuxième trimestre de 2022 (T2-2022), ce qui correspond à une hausse de 1%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Il s'agit de la création de 285 000 postes en milieu urbain (+5%) et d’une perte de 152 000 en milieu rural (-3%), poursuit le HCP dans une note d'information relative à la situation du marché du travail au T2-2022.

Par type d’emploi, 299 000 postes d’emplois rémunérés ont été créés, résultant d’une création de 307 000 en milieu urbain et d’une perte de 8 000 en milieu rural, précise la même source, ajoutant que l’emploi non rémunéré a baissé de 166 000 postes, soit une perte de 144 000 en zones rurales et de 22 000 en zones urbaines.

La note fait aussi ressortir que le taux d’activité a baissé de 0,9 point, par rapport à la même période de 2021, pour s’établir à 45,2%, expliquant ce recul par l’accroissement de la population en âge d'activité (15 ans et plus) de 1,4 et de la baisse de la population active de 1%. Cette baisse est plus prononcée en milieu rural (-2,1 points), passant de 52,9% à 50,8%, qu’en milieu urbain (-0,3 point), passant de 42,6% à 42,3%. La baisse a concerné plus les femmes (-1,2 point), passant de 22,5% à 21,3% que les hommes (-0,7 point), de 70,6% à 69,9%.

Le taux d’emploi, quant à lui, a stagné à 40,2% au niveau national. Il a augmenté de 0,8 point en milieu urbain (de 34,9% à 35,7%) et a baissé de 1,7 point en milieu rural (de 50,4% à 48,7%). Ce taux a enregistré une hausse parmi les hommes (+0,7 point) et une baisse parmi les femmes (-0,9 point).