Quelles sont les conditions d’entrée en France depuis le Maroc ?

Instauré en France depuis mars 2020 suite au déclenchement de la pandémie du covid-19, l’état d’urgence sanitaire a pris fin lundi 1er août 2022, avec l’entrée en vigueur du projet de loi qui met un terme à cette situation exceptionnelle et aux restrictions qui vont avec.

En effet depuis le 1er août, le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé. Par conséquent, les règles précédemment appliquées aux voyageurs à destination de la France ne s’appliquent plus.

D’abord, selon l’ambassade de France au Maroc, les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, en métropole comme en outre-mer. De plus, la présentation du passe sanitaire ne peut plus être exigée, quel que soit le pays ou la zone de provenance.

Ensuite, plus aucune justification de voyage (le «motif impérieux») ne peut être exigée aux voyageurs arrivant en France. Aussi, les voyageurs n’ont plus à présenter d’attestation sur l’honneur de non contamination et d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou un examen biologique à l’arrivée sur le territoire national.

Bien qu’elles ne soient plus appliquées depuis plusieurs mois maintenant, certaines restrictions comme les confinements et les couvre-feux pouvaient, jusqu’avant le 1er août, être mises en place rapidement sur décision du gouvernement, dans le cadre de l’état d’urgence.

Désormais, ces mesures devront être approuvées par vote des députés et des sénateurs avant d’entrer en vigueur. Par ailleurs, le pass sanitaire n’est plus obligatoire pour pouvoir accéder aux hôpitaux. Désormais, le rétablissement de cette obligation devra également obtenir l’accord du Parlement.