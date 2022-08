Casablanca : Une masterclass animée par Saïd Taghmaoui autour du métier d'acteur

La star franco-marocaine Saïd Taghmaoui a animé une masterclass autour du métier d’acteur l'Acting Institute à Casablanca, lundi 1er août. L’Acting Institute a, en effet, lancé des initiatives ayant pour mission de rendre les méthodes d’acting des grandes académies internationales accessibles à tous. D’ailleurs beaucoup de jeunes ont participé à cet événement et ont pu bénéficié de conseils sur le milieu cinématographique afin d’améliorer leurs talents artistiques.

Selon Mohcine Nadifi, producteur, réalisateur, scénariste et directeur de l'Acting Institute, ce genre d'initiatives vise à contribuer à doter le milieu artistique marocain de jeunes acteurs talentueux capables de briller dans des œuvres cinématographiques et télévisuelles. En effet, avec l'appui d'une équipe de professionnels du 7ème art, l'Acting Institute œuvre à fournir une formation sur le jeu d'acteur à des bénéficiaires de tous âges et à forger leur talent pour qu'ils puissent s'illustrer sur les scènes théâtrale et cinématographique.

L'Acting Institute avait déjà organisé des masterclass animées par de grandes figures du cinéma national et international comme Rachid El Ouali, Aziz Dadas, Noureddine Lakhmari, ou encore Gary Dourdan.

L’acteur de 49 ans, Saïd Taghmaoui, s'est révélé au grand public grâce au film «La Haine» de Mathieu Kassovitz qui lui vaut une nomination pour un César en 1996. Son rôle dans «Les Rois du désert», aux côtés de George Clooney et Mark Wahlberg, lui permet de se lancer à Hollywood. Il tournera aussi dans les films «Hidalgo», «Spartan» et «J'adore Huckabees». «Vous êtes mon héritier, mon successeur...», lui adressait l’acteur Omar Sharif en 2006, lors de la remise de «La Pyramide d'Or», un prix égyptien qui récompense le meilleur acteur du monde arabe.