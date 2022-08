Israël annonce la conclusion d'un accord pour construire son ambassade au Maroc

Le chef du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin a annoncé ce mardi, qu'un contrat a été signé pour la construction du siège de la nouvelle ambassade permanente d'Israël à Rabat. «Je suis très heureux de partager avec vous cette photo, qui témoigne d'un des moments historiques que je vécu avec mon équipe, car un contrat a été signé hier pour la construction du siège de l'ambassade permanente d'Israël au Maroc avec les ingénieurs et l'entreprise de construction marocaine», a annoncé David Govrin.

«Avec cela, nous commencerons, si Dieu le veut, une nouvelle ère dans laquelle nous consoliderons nos relations distinguées avec le Maroc», a-t-il ajouté.

إنني سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع الامس على عقد بناء مقر السفارة الاسرائيلية الدائمة في المغرب مع المهندسين وشركة البناء المغربية. وبهذا سنبدأ باذن الله عهد جديد نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب ???? pic.twitter.com/LRsdwVmlXe — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) August 2, 2022

Depuis la signature de l’accord tripartite entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis, annonçant la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv, les deux pays ont ouvert des bureaux de liaisons respectifs. La semaine dernière, à l’issue de sa rencontre avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice du gouvernement israélien, Gideon Sa'ar a annoncé que le royaume et Israël comptent transformer leurs bureaux de liaison respectifs en ambassades.

A noter également que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita devrait se rendre en Israël en septembre à l’occasion du deuxième anniversaire des accords d'Abraham.