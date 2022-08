Maroc : L'Istiqlal reporte son congrès extraordinaire

Le comité exécutif du parti Istiqlal a annoncé, lundi, le report du congrès extraordinaire du parti, initialement prévu samedi 6 août. Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion hebdomadaire tenue samedi, l’instance a expliqué que le report intervient afin de «poursuivre les préparatifs liés à la préparation matérielle, logistique et morale du congrès, ainsi que de faire place à la maturation des conditions et du climat pour la tenue de ce rendez-vous organisationnel».

Le comité explique qu’il «continue de discuter de tous les amendements qui ont suscité des discussions» au sein du parti, dans le but de «parvenir à un consensus complet» et de «chercher à unifier les points de vue à leur sujet et ce, en les révisant, en les améliorant et en améliorant leur formulation». L’objectif étant de «parvenir à des amendements qui recueillent l'approbation de tous, à condition que la date de ce rendez-vous organisationnel soit directement fixée après avoir achevé la formulation consensuelle de ces amendements», poursuit la même source.

Dans une allocution prononcée au début de la rencontre, le secrétaire général du parti, Nizar Baraka a souligné les contextes et les défis nationaux actuels, et ce qu'ils exigent notamment pour resserrer les rangs et gérer la prochaine étape dans le cadre du consensus qui a toujours distingué l'approche istiqlalienne dans le traitement des différents points de vue. Il a également souligné l'importance de l'engagement de la direction du parti dans l'esprit d'unité et d'harmonie qui a toujours caractérisé son travail depuis le 17e congrès.

Les projets d'amendements, décidés au cours d’une réunion tenue à Harhoura, avaient déclenché une crise au sein du parti. Ces amendements énonçaient, entre autres, l’annulation de l'adhésion des parlementaires au Conseil nationale du parti, tout en réduisant les membres du Comité central. Soutenus par le courant d’Ould Errachid au sein du parti, les amendements ont été dénoncés par les parlementaires et sympathisants du secrétaire général.