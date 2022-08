Marhaba 2022 : Plusieurs ferries assurant les liaisons entre Alméria et les ports du Maroc

Le port d'Almería a connu, lundi, une journée d'activité frénétique, au cours de laquelle huit ferries sont entrés et sortis avec des passagers et des marchandises. En plus de ces ferries assurant le transport de voyageurs dans le cadre de l’Opération Traversée du détroit/Marhaba 2022, un total de cinq cargos sont également arrivés dans le port, écrit Diario de Almeria, rappelant que les ferries relient le port espagnol à Melilla, le port marocain de Nador et le port algérien d'Oran.

Les ferries qui ont servi aujourd'hui dans le cadre de l'opération Traversée du détroit sont Las Palmas de Gran Canaria, Volcán de Tamasite et Almariya (du groupe maritime Armas-Trasmediterránea), El Wasa Express et El Nápoles (de Baleària) ainsi que GNV Bridge et Aurelia du groupe GNV. Ce dernier est entré pour la première fois dans le port d'Almería, en provenance du port français de Marseille. À partir de ce mardi, il assurera la ligne Almería-Nador, en remplacement de GNV Bridge qui assure cette ligne depuis le 22 juillet.

La semaine dernière, la presse espagnole a annoncé que plus d’un million de MRE ont traversé le Détroit de Gibraltar jusqu’au 25 juillet, dans le cadre de l’opération Marhaba/OPE 2022, notant qu’Algésiras représente 60% du trafic passagers au départ de l'Espagne, suivi d'Almería (17%) et de Tarifa (12%).