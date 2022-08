Pays-Bas : Le maire d'Arnhem Ahmed Marcouch se félicite du discours du roi Mohammed VI

Le Néerlando-marocain Ahmed Marcouch, maire d'Arnhem, dans l'est des Pays-Bas. / DR

Le maire d'Arnhem Ahmed Marcouch a réagi dimanche au discours du roi Mohammed VI à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône, décrivant un «discours fort». Sur son compte Instagram, le Néerlando-marocain a affirmé que le souverain «exige de toute urgence une attention pour les femmes et les filles» et «est connu pour son engagement personnel et diligent envers leur position sociale au Maroc».

«Heureusement, le droit de la famille si préjudiciable aux femmes a depuis été amendé, avec l'interdiction d'épouser des filles de moins de 18 ans et les directives visant à accorder aux femmes des positions égales en cas de divorce», a-t-il ajouté, se félicitant du fait que «l’engagement royal continu à lutter contre l'analphabétisme est également admirable». «La quasi-totalité des femmes et des filles fréquentent avec succès l'école aujourd'hui ; ces écoles ont poussé comme des champignons, surtout à la campagne», a-t-il écrit, rappelant que «le roi a également fait une place aux femmes dans le débat religieux et les a rendues visibles».

Le maire d'Arnhem a noté également que le roi exhorte aussi les institutions à poursuivre «vigoureusement l'offensive pour améliorer encore la situation des femmes et des filles». «Cela mérite nos encouragements, les amis. Tout comme l'appel lancé aux femmes et aux filles pour qu'elles apprennent à lire et à écrire, afin que les femmes puissent participer sur un pied d'égalité» à la vie publique.

Le Néerlando-marocain a également applaudi la nouvelle main tenue du roi à l’Algérie.