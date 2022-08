Maroc : Une pétition contre la première édition de la Fête de la bière à Casablanca

L’annonce de la tenue, à Casablanca, de la première édition de la Fête de la bière à Casablanca continue de faire des remous au Maroc. En effet, ils sont plus de 12 000 Marocains ont signé une pétition appelant l’interdiction de cette fête.



«La Chambre de commerce et d'industrie allemande a décidé d'organiser un festival pour déguster la bière au Maroc, terre d'Islam et pays de l'Emirat des Croyants, dans la région de Bouskoura/Casablanca, le 28 octobre 2022. Ses activités, selon la déclaration de la Chambre allemande, consistent à servir des plats traditionnels allemands, dont de nombreux sont à base de porc, avec une dégustation de bière», rappellent ses auteurs.



«Considérant cette initiative comme un acte odieux qui contredit les lois marocaines, la Charia islamique et les coutumes marocaines, nous avons décidé d'ouvrir cette pétition pour l’adresser aux autorités marocaines afin d'empêcher l'autorisation de ce festival, qui est contraire à la sage diplomatie des pays qui doivent respecter les spécificités des Etats dans lesquels ils opèrent leurs institutions», expliquent-ils. Et d’appeler «tous ceux qui sont d'accord avec cette demande d'apposer leur signature sur cette pétition».

Il y a une dizaine de jour, la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc a annoncé l’organisation de la première édition de la Fête de la bière, l’Oktoberfest. Sur sa page Facebook, la Chambre allemande a précisé que l’événement se déroulera le 28 octobre prochain à Bouskoura, précisant que les tickets sont déjà mis en vente et que leur prix débute à 800 dirhams pour les membres et 1 200 dirhams pour les non-membres.

Cette annonce a toutefois été supprimée, après une vague de commentaires sur les réseaux sociaux dénonçant cette fête et appelant à son interdiction.