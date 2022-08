Nabil Ouchagour nommé nouveau Chief Brand Officer pour Huawei Maroc

Après plus de 15 ans d’expertise en stratégie de communication et en affaires publiques, Nabil Ouchagour vient d’être de nommé nouveau «Chief Brand Officer» pour Huawei Maroc. Il est désormais garant de l'image de marque de l'entreprise, du rayonnement de ses valeurs et de sa réputation.

Nabil Ouchagour a également pour mission d’assurer la synchronisation et l’optimisation des initiatives prioritaires et projets structurants de Huawei avec la stratégie de communication, permettant ainsi à l’entreprise d’atteindre son plein potentiel, indique Huawei Maroc dans un communiqué. Allant des médias aux organisations non-gouvernementales et à l’éducation, Nabil Ouchagour a débuter sa carrière en tant que journaliste avant de devenir conseiller auprès du ministre de l'Éducation nationale.

De plus, le nouveau Chief Brand Officer a poursuivi sa carrière dans le secteur privé. Il a entre autres piloté de nombreux projets liés à l'investissement, à la diplomatie, à l'art et la culture. Il a également accompagné des clients dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la technologie des télécommunications ainsi que des énergies renouvelables. Aussi, Nabil Ouchagour a été sollicité pour accompagner des missions diplomatiques étrangères et des institutions gouvernementales.

Nabil Ouchagour est diplômé d’un Bachelor en Business Administration de l’Université Al Akhawayn en 2001, ainsi que d’un Certificat en gestion d’entreprise de l’Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE) obtenu en 2003. Il est aussi diplômé en 2004 d’un Mastère spécialisé en entrepreneuriat de l’École supérieur de commerce de Toulouse. Ancien élève à l'Université Harvard Extension School aux États-Unis, il a également bénéficié de cours en organisations internationales, en mutations géopolitiques de l’énergie et études de leadership dans les campagnes présidentielles américaines en 2015.

Concernant Huawei, il s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects et est l’équipementier majeur du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au Maroc.