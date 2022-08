Relations commerciales avec l'Espagne : L'APS dément toute «reculade» de l'Algérie

Etonnant. L’agence Algérie Presse service (APS) a démenti, samedi, toute «reculade» concernant les relations commerciales de l’Algérie avec l'Espagne. Dans une dépêche, l’agence officielle a ainsi pointé de simples «allégations colportées par certains médias», rappelant qu’«aucune information officielle n'a été rendue publique à ce sujet par les autorités ou les institutions compétentes».

«Les décisions concernant les questions financières et commerciales qui engagent l'Etat sont prises en Conseil des ministres, par le ministère des Finances ou par la Banque d'Algérie et sont annoncées par les canaux officiels», rappelle l’APS qui précise que l'Association des banques et établissements financiers (ABEF), qui est à l’origine de l’information, n'est qu’une organisation professionnelle. «L'ABEF, à laquelle font référence ces médias, ne peut se substituer aux institutions de l’Etat qui ont en charge les finances, l’économie et le commerce extérieur. Elle est une association à caractère professionnel et défend les intérêts de ses adhérents», abonde-t-elle.

Jeudi 28 juillet, la presse algérienne a annoncé que l’ABEF a adressé une note aux banques et établissements financiers algériens pour leur annoncer un retour à la normale avec l’Espagne, près de deux mois après l’entrée en vigueur de la décision de suspension du commerce extérieur avec l’Espagne. «A l’issue de l’évaluation du dispositif», relatif au gel du commerce extérieur avec l’Espagne, et «en concertation avec les acteurs concernés du commerce extérieur, les mesures conservatoires cités en objet ne sont plus de mise», a écrit l’ABEF dans sa note, consultée par Yabiladi.

Pour rappel, l'Algérie avait décidé le 8 juin de suspendre le Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, conclu en octobre 2002 avec le royaume d'Espagne, au lendemain de la décision du gouvernement de Pedro Sanchez, de soutenir le plan marocain d’autonomie pour le Sahara.