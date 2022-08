Karim El Ahmadi met fin à sa carrière de footballeur professionnel

L’ancien international marocain, Karim El Ahmadi a annoncé mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel, après 19 ans sur le terrain, au cours desquels il a joué pour plusieurs clubs en Asie et en Europe. Al-Ittihad Jeddah sera ainsi la dernière équipe pour laquelle Al-Ahmadi a joué, pendant trois saisons et demie entre 2018 et 2022.

Karim El Ahmadi a également disputé 53 matchs avec l'équipe nationale marocaine, a participé à plusieurs Coupes d'Afrique et a pris part avec les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2018 en Russie. Il a déjà annoncé sa retraite internationale en juillet 2019, après avoir raccroché les crampons après la CAN 2019 qu’il a disputée avec le Maroc.

Quant à ses projets futurs, le Néerlando-marocain a confié, dans une déclaration à la chaîne ESPN, qu’il s’orientera vers l’analyse des matchs et l’entraînement. «J'adore regarder les matchs et les analyser, et j'ai eu des entretiens avec Feyenoord pour prendre un emploi avec l'équipe de jeunes», a-t-il déclaré.