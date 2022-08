Fête du Trône : Saad Lamjarred et Nicolás Reyes dédient une chanson au roi Mohammed VI

Le chanteur principal du groupe musical Gipsy King, Nicolás Reyes, et le chanteur Saad Lamjarrad ont dévoilé, samedi, une chanson dédiée au roi Mohammed VI à l'occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône. Intitulée «Viva El Rey Habibna», elle cumule 709 916 vues sur YouTube jusqu’à ce lundi matin.

«Au début du clip vidéo, on entend le chanteur et guitariste de Gipsy King inviter Lamjarrad dans une conversation téléphonique : "Rejoignez-nous pour chanter au meilleur roi du monde"», rapporte l’agence EFE. Les paroles décrivent le souverain comme étant «le premier soldat» du royaume, «le père» et «le fils» de la nation. «Tu es le roi tant aimé du peuple et sans toi le peuple n'est rien», chantent les deux artistes en arabe et en espagnol, dans la vidéo où ils sont accompagnés de danseurs de flamenco.