Marhaba 2022 : Algésiras aborde la phase retour «sans renfort policier»

Samedi, entre 20 000 et 25 000 véhicules ont transité par les postes frontière de l’Espagne, selon les données de surveillance réalisées dans le cadre de l’opération Paso del Estrecho (OPE), à destination d’Algésiras dans sa quasi-totalité. Ce volume, comme l’a indiqué le sous-délégué du gouvernement espagnol à Cadix, José Pacheco, n’a pas été enregistré depuis au moins six ans, rapporte Andalucia Informacion.

«Les bateaux sont pleins et reviennent pleins, ce qui rallonge les temps de débarquement et d’embarquement. Ceci peut entraîner des temps d’attente plus longs», a averti Pacheco, recommandant aux passagers d’acheter les billets à l’avance et de s’approcher du port quelques heures avant le départ. Le sous-délégué du gouvernement espagnol a demandé, en tout cas, «de la patience», assurant que le dispositif est prêt.

Toutefois, des sources policières ont dénoncé la situation, faisant état d’horaires de travail pouvant aller jusqu’à dix heures sans pause. «En Allemagne ou aux Pays-Bas, pour toutes les 60 minutes, l’agent se repose dix minutes. À Algésiras, tant qu’il y a une voiture dans la file d’attente, vous ne bougez pas du site», déplorent-ils.

Les jours précédents à Algésiras, les sources policières affirment avoir eu «jusqu’à 3 000 véhicules de chaque côté de la frontière», ajoutant que l’intensité du travail est encore plus grande en raison d’un manque d’effectifs.

Le syndicat de la police (Jupol) a aussi prédit une situation d'«effondrement» en raison du «manque de personnel au commissariat d’Algésiras», faisait état d’un déficit de 300 policiers et plusieurs unités non répertoriées. Au total, 120 fonctionnaires sont déployés à Algésiras, dont une vingtaine qui ont renforcé ceux initialement prévus. Les autres en uniforme «sont des stagiaires, qui n’ont pas prêté serment, et ne peuvent pas agir en solo», estime le syndicat.

Il y a quelques jours, le maire d’Algésiras et sénateur du PP, José Ignacio Landaluce, a appelé à une augmentation du nombre de policiers pour le bon déroulement de l’OPE/Marhaba 2022.