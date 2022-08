Le commissaire de la police d'Israël attendu ce lundi au Maroc

Le commissaire de la police israélienne, Yaakov Shabtai se rend, ce lundi, au Maroc, pour une visite officielle. Selon la presse israélienne, le responsable israélien est accompagné par le chef de la division du renseignement et le chef de l'unité des relations extérieures israéliens.

Yaakov Shabtai doit rencontrer de hauts responsables de la police marocaine et du ministère marocain de l’Intérieur. Il visitera également un certain nombre d'installations de police et de sécurité. Au cours de cette visite de cinq jours, le commissaire discutera avec des responsables marocains du renforcement de la coopération opérationnelle, de renseignement et d'enquête dans le but de renforcer les relations entre les effectifs de police des deux pays», expliquent les mêmes sources.

Le commissaire de la police israélienne devrait également déposer une gerbe de fleurs au Mausolée Mohammed V et rencontrer des membres de la communauté juive marocaine et ses institutions.

A rappeler que cette visite intervient après celles, la semaine dernière, du vice-premier ministre et ministre de la Justice, Gideon Saar et du ministre de la Coopération régionale, Issawi Frej au Maroc. En juillet dernier, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kohavi s'est également rendu au Maroc, où il a été reçu par le ministre délégué chargé de l’administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi et le général de corps d’armée, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, El Farouk Belkhir.