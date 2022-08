Sahara : Depuis Tindouf, Bankole Adeoye appelle à une «action politique urgente»

Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Bankole Adeoye a appelé, samedi à Tindouf, à une «action politique urgente» pour règlement de la question du Sahara. Dans une déclaration à l’agence espagnole EFE, le commissaire de l'UA est revenu sur sa première visite, samedi, dans les camps de Tindouf, en affirmant que l'objectif est de «montrer l'engagement de l'Union africaine dans le processus de règlement du conflit».

Dans une série de tweets dithyrambiques, le Nigérian a expliqué qu’il s’agit d’une «mission de collecte d'informations, pour consulter les hauts responsables et les habitants» des camps. Il a assuré avoir été «chaleureusement reçu» à Tindouf, où il a «réitéré l'engagement de l'UA pour la paix au Sahara occidental».

Today, I arrived Tindouf on an information gathering mission, to consult with the SADR senior officials and people. My team & I were warmly received by the Governor of the wilaya, Ms. Mariam Salek Ahmada, as well as members of the People's Assembly of wilaya...1/2 pic.twitter.com/lOytOvaP7t — Amb. Bankole Adeoye (@Bankole_Adeoye) July 29, 2022

Bankole Adeoye a notamment fait état d’une «conversation enrichissante» avec Mohamed Salem Ouled Salek, «ministre des Affaires étrangères» du Polisario et d’une «rencontre fructueuse» avec le «ministre de la défense» du Front, Mohamed Al Wali où les «mesures qui ouvriraient la voie à la paix au Sahara occidental» ont été discutées. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’UA a terminé sa visite par un entretien avec le secrétaire général du Polisario. Il s’est dit «honoré» d’être reçu par Brahim Ghali, qu’il a «rassuré» quant à «l'engagement de l'Union Africaine pour la paix au Sahara occidental».

I had the honor to be received by H.E. Brahim Ghali, President of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR). I reassured Mr President of the commitment of the African Union to Peace in #WesternSahara pic.twitter.com/dKdnXFMKlm — Amb. Bankole Adeoye (@Bankole_Adeoye) July 30, 2022

La visite de Bankole Adeoye à Tindouf et ses déclarations constituent un revirement. En effet, dans un rapport publié en février dernier sur la situation sécuritaire en Afrique, le commissaire de l'UA n’avait consacré aucun paragraphe au différend territorial, rompant ainsi avec une coutume de ses prédécesseurs. Trois mois plus tôt, le Nigérian s’était rendu au Maroc, les 16 et 17 novembre, où il a eu des entretiens à Rabat avec le chef de diplomatie, Nasser Bourita, et l’inspecteur général des FAR, Belkhir El Farouk.

En septembre 2021, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'UA avait même fait l’impasse sur la question du Sahara lors d’une réunion avec le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra.