Maroc : Les Agences urbaines du Nord consacrent des espaces de communication aux MRE

Les Agences urbaines de Tanger, Tétouan, Al Hoceïma, Larache et Ouazzane ont mis en place des espaces de communication au profit des Marocains résidant à l'étranger (MRE), sous le thème «les Agences urbaines au service des MRE». Ces espaces, établis dans plusieurs points de passage et aires de repos, et équipés de supports numériques et papier, visent à accueillir et orienter les MRE, répondre à leurs questions relatives aux secteurs de l’urbanisme et de la construction, et faire connaître les missions et les services fournis par les Agences urbaines.

Ils offrent également des informations sur les lois relatives à l’étude des dossiers des projets de construction, le partage des biens immobiliers, les conditions d'octroi des autorisations de construire et les documents requis pour recevoir les notes de renseignements d'urbanisme, afin de s’informer sur la situation des biens immobiliers.

Dans ce cadre, une cellule permanente a été créée au niveau de chaque agence urbaine dans la région, dans l’objectif d'accélérer l'étude des dossiers des MRE et leur apporter les clarifications et les explications nécessaires.

Ces 8 espaces, établis du 28 juillet au 10 août, se situent dans les points de passage de l’aéroport Tanger-Ibn Battouta, Tétouan Saniat R'mel, les gares maritimes des ports de Tanger-ville, Tanger Med et d'Al Hoceima, et les aires de repos de Gzenaya, Marina Smir et Jebha.

Des journées portes ouvertes au profit des Marocains du monde seront également organisées, du 8 au 12 août, en plus de la mise en place d’un système de permanence après les heures officielles de travail et durant les samedis et les jours fériés, afin d'examiner leurs dossiers avec la célérité et l'efficacité nécessaires, compte tenu de la durée limitée de leur séjour au Maroc à l’occasion des vacances d’été.