Maroc : 7 372 faux billets de banque détectés en 2021

Le nombre de faux billets détectés s'est établi à 7 372 en 2021, représentant l'équivalent de 1,1 million de dirhams (MDH), ressort-il du rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la situation économique, monétaire et financière. Ces faux billets ont concerné principalement la coupure de 200 dirhams avec une part de 61%, précise ce rapport présenté, samedi au Palais royal de Rabat, au roi Mohammed VI, par le Wali de BAM, Abdellatif Jouahri.

D'après la même source, les données sur ce phénomène indiquent la poursuite de la tendance baissière observée ces dernières années, le taux de faux monnayage ayant reculé de 6,1 billets pour chaque million de billets en circulation en 2017 à 3,3 en 2021.

En ce qui concerne les documents identitaires et utilitaires sécurisés produits pour le compte de ses partenaires, la Banque a produit et livré 1,4 million de passeports biométriques, 1,1 million de permis de conduire électronique, 1 million de certificats d'immatriculation électronique, 70 000 permis de port d'armes et 800 000 diplômes de baccalauréat et de relevés de notes pour le compte des Académies régionales de l'éducation et de la formation (AREF).