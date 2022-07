Le FUS de Rabat a remporté la Coupe du Trône d'athlétisme 2021-2022 seniors et juniors (garçons et filles), dimanche à Salé. Le club a pris la première place au classement général avec 19 587 points, devant l’AS FAR (17 695 pts) et le Club sportif de Rabat (15 100 pts).

Le FUS a également été sacré chez les cadets avec 15 303 points, devant Renaissance Zmamra (14 433) et l’AS FAR (13 223).