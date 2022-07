Etat-Unis : La sélection marocaine de Special Olympics participe à la Coupe du monde de football unifié

La sélection marocaine, composée de joueurs Special Olympics et de l'Université internationale de Rabat (UIR), prendra part à la Coupe du monde de football unifié, qui se déroulera du 30 juillet au 6 août prochain à Détroit, aux États-Unis.

La délégation marocaine qui participera à cette compétition comprend 20 membres, répartis entre 16 joueurs (9 athlètes et 8 partenaires), âgés de 18 à 21 ans. Elle sera présidée par Nassime Cherradi, Aziz Bouderbala, l’entraineur de l’équipe nationale Ilias Bentaleb, son adjoint Jaafar Tagmouti et le médecin de la délégation, Nadia Shafiq.

L’équipe nationale a effectué, vendredi, la dernière séance d’entraînement à l’Université internationale de Rabat, avant de s’envoler, samedi, vers la ville américaine de Détroit.

Le directeur national de Special Olympics, Salaheddine Samar a affirmé que l'équipe nationale marocaine, qui a effectué une préparation intensive pendant près d'un an, est déterminée à obtenir des résultats honorables, malgré un groupe difficile qui comprend les États-Unis, le Brésil, la Corée du Sud et le Nigeria.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, il a souligné que les éléments nationaux, qui sont conscients de la responsabilité qui leur est confiée, sont déterminés à représenter le Maroc de la meilleure façon et à obtenir des résultats positifs, notant que les joueurs sont pleinement préparés pour cette manifestation sportive mentalement, physiquement et techniquement.

Le sélectionneur national, Ilias Bentaleb a, pour sa part, indiqué que les préparatifs de l'équipe nationale se sont déroulées dans de bonnes conditions, avec le but d'assurer une participation honorable à ce grand rendez-vous sportif, ajoutant que la force du groupe marocain réside dans l’homogénéité entre les joueurs.

Malgré la force des équipes en lice dans le groupe du Maroc, les joueurs sont déterminés à assurer un rôle de premier plan et à atteindre leurs objectifs, a-t-il noté, ajoutant que gagner le premier match contre la Corée du Sud ouvrira la voie pour accéder à la phase suivante de la compétition.

Cette participation internationale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat, signé entre Special Olympics Maroc et l'UIR. Prendront part à cette manifestation 22 équipes hommes et dames de 21 pays, dont quatre de la région MENA, à savoir le Maroc et l’Arabie saoudite chez les hommes, et l’Egypte et les Emirats arabes unis chez les dames.

Ce championnat connaîtra, également, la participation de 300 joueurs et de 1 000 bénévoles. En marge de cette compétition, sept événements seront organisés, notamment les journées de santé pour les joueurs, du 3 au 6 août.