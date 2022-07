A Tanger, Will Smith enflamme la toile avec ses photos au mariage d’Adil El Arbi

L’acteur hollywoodien Will Smith s’est rendu à Tanger pour la cérémonie de mariage de son ami, le réalisateur et scénariste belgo-marocain Adil El Arbi. La star du cinéma américain apparaît avec un nouveau look, crâne rasé. Sur les réseaux sociaux, où les images ont été largement partagées, l’acteur a surpris avec sa danse marocaine sur les rythmes chaabi.

Sur son compte Instagram, Adil El Arbi a remercié «[son] frère Will d’être venu». «Nous sommes très honorés de t’avoir avec nous en tant qu’invité d’honneur», a-t-il écrit. En effet, une belle amitié a rapidement lié les deux stars, qui se sont rencontrées pour la première fois sur le plateau de tournage du troisième volet de la saga «Bad Boys».

En décembre 2021, Adil El Arbi et la journaliste Loubna Khalkhali se sont mariés à Anvers (Belgique), sans festivités à cause de la crise sanitaire. Le couple a tenu cependant à faire une célébration grandiose à Tanger, ville d’origine des deux tourtereaux. Des dizaines de célébrités ont été invitées.