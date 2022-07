Fête du Trône : Grâce royale au profit de 1.769 personnes

"A l'occasion de la Fête du Trône, le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, parmi lesquelles certaines catégories des plus vulnérables à savoir les personnes atteintes de maladies incurables, les personnes âgées, les femmes enceintes, celles accompagnées de leurs enfants et les mineurs.

Selon un communiqué du ministère de la Justice, les bénéficiaiees sont au nombre de 1.769 et se répartissent comme suit :

* Les bénéficiaires de la Grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1.459 détenus se répartissant comme suit :

- Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 74 détenus.

- Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 1.375 détenus.

- Commutation de la peine à mort en peine perpétuelle au profit de 02 détenus.

- Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 08 détenus.

* Les bénéficiaires de la Grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 310 personnes se répartissant comme suit :

- Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 100 personnes.

- Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 10 personnes.

- Grâce sur la peine d’amende au profit de 190 personnes.

- Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 10 personnes.