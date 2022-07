L'autre récit de Salem Abdelfattah #3 : De l’encadrement des jeunes à la perte d'influence du Polisario

Les jeunes jouent souvent un rôle primordial dans les conflits, surtout ceux menés par des mouvements séparatistes. Ce fait a été notamment exploité par le Front Polisario. «L'accent est mis sur les jeunes, car ils sont les plus grands segment de la société. Ils sont donc le carburant des guerres et des cadrages politiques, pour les discours racistes et chauvins et constituent un réservoir humain facile à contrôler et à diriger», nous explique Salem Abdelfattah, chef de l'Observatoire sahraoui des médias et des droits de l'Homme.

Dans un entretien, que Yabiladi publie en plusieurs épisodes, le Sahraoui ayant vécu dans les camps de Tindouf souligne que «depuis la création du Polisario, les jeunes ont toujours eu un rôle primordial», puisque «les fondateurs étaient eux-mêmes des' jeunes étudiants». «Du jour au lendemain, ces jeunes sont passés d’acteurs à de simples partisans, en vertu de leur association avec Kadhafi (ancien président libyen, ndlr) puis l’arrivée de l’Algérie et donc leur adoption de propositions radicales de gauche à cette époque, bien loin de la nature d'une société conservatrice et religieuse», poursuit-il.

Des facteurs internes et externes

L’expert ajoute que le Polisario utilisait même «l'art populaire et la poésie sahraouis». «Cela touchait les jeunes et les adolescents, surtout dans cette période où il n'y avait pas d'autre discours médiatique parallèle à celui du Polisario», explique Salem Abdelfattah, en affirmant que parmi les «erreurs commises par le Maroc au cours de cette période figurait le fait de ne pas se consacrer à la résolution du problème comme il le fallait». «Peut-être était-il préoccupé par la situation interne et les coups d'État, et laissait ainsi l'espace au Polisario pour propager son discours», déclare-t-il.

Quant aux raisons du déclin du discours du Polisario et de sa capacité à encadrer depuis les années 1990, Salem Abdelfattah évoque deux facteurs principaux. «Le premier était interne, résultant des grandes rébellions dans les camps, en particulier ce qu'on appelle les événements de 1988. Ces événements ont vu des affrontements tribaux, l'effondrement du système de sécurité et la rupture de la barrière de la peur après plus d'une décennie au cours de laquelle le Front comptait les vies des habitants du camp», ajoute-t-il. De plus, «l'accord de cessez-le-feu de 1991 a mis fin à la propagande de guerre et à la justification de la répression et de la prédominance sécuritaire».

Quant au deuxième facteur, externe, «il est lié à ce que l'Algérie a connu pendant cette période, avec le grand mouvement populaire en 1988, et a été témoin d'une ouverture politique qui s'est terminée par le coup d'État militaire visant les résultats du processus démocratique, puis la guerre civile et la décennie noire, et le quasi-effondrement du système militaire», fait savoir l’expert.

Salem Abdelfattah rappelle que le facteur externe inclut également «la désintégration du camp de l'Est, l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, sachant que la naissance du Polisario était liée au contexte de la guerre froide». «Ces événements combinés ont contribué au déclin de la capacité du Polisario à encadrer et à influencer politiquement», conclut-il.